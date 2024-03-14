Международные студенческие игры пройдут в Приморье этим летом

Кроме того, Губернатор подчеркнул значение спорта в построении международных дружеских связей: «Спорт был и остается послом мира, поэтому те игры, которые мы проводим, “Дети Приморья”, являются предвестниками той большой дружбы, тех больших спортивных соревнований, которые позволят позиционировать не только Приморский край, но и Российскую Федерацию здесь, на международной арене, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, с кем у нас складываются хорошие отношения, с кем мы поддерживаем социальные, экономические, торговые связи и, безусловно, с каждым годом их развиваем. Мы сегодня приняли решение, что здесь же летом проведем Международные студенческие игры в ознаменование тех событий, которые прошли с присвоением нам статуса Молодежной столицы России, чтобы еще раз подтвердить это высокое звание».