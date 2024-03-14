Международные студенческие игры пройдут в Приморье этим летом

Глава региона заслушал доклады о деятельности «Движения Первых» за прошедший год, а также утвердил план грядущих мероприятий.
Олег Кожемяко отметил, что в Приморском крае сильны традиции работы с детьми и молодежью, и в подтверждение этому привел в пример получение Владивостоком статуса Молодежной столицы России — 2024.
Кроме того, Губернатор подчеркнул значение спорта в построении международных дружеских связей: «Спорт был и остается послом мира, поэтому те игры, которые мы проводим, “Дети Приморья”, являются предвестниками той большой дружбы, тех больших спортивных соревнований, которые позволят позиционировать не только Приморский край, но и Российскую Федерацию здесь, на международной арене, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, с кем у нас складываются хорошие отношения, с кем мы поддерживаем социальные, экономические, торговые связи и, безусловно, с каждым годом их развиваем. Мы сегодня приняли решение, что здесь же летом проведем Международные студенческие игры в ознаменование тех событий, которые прошли с присвоением нам статуса Молодежной столицы России, чтобы еще раз подтвердить это высокое звание».
Были обозначены будущие проекты, над которыми будут работать «Первые»: военно-патриотические игры «Zарница 2.0», проект о сохранении исторической памяти «Хранители истории», всероссийская программа «Мы — граждане России», в рамках которой ребята получают свои первые паспорта, отмечает пресс-служба краевого правительства.
«Первые» продолжат проекты, направленные на поддержку бойцов специальной военной операции, а также станут организатором ряда мероприятий, приуроченных к Году семьи — регионального форума семейных сообществ «Родные-любимые», семейного чемпионата по оказанию первой помощи, спортивного семейного чемпионата «Семейная команда», семейных фестивалей дворовых игр «Выходи играть» и мероприятий «Счастье дома», реализуемых совместно с правительством Приморского края.