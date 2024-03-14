Глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров сообщил о ресторанном буме в Новосибирске

— Главный вызов практически всех сфер на сегодняшний день — дефицит кадров. Важно повышать престиж профессии — от стажера-бармена и официанта до шеф-повара и ресторатора. Здесь помогает и профильное образование, и наставничество, и привлечение студентов, в том числе на наши тематические мероприятия по НоRеСа. Новосибирск несколько раз в год становится точкой притяжения специалистов отрасли. У молодежи есть возможность перенять опыт и увидеть перспективы развития выбранной профессии. Сегодня сибирская кухня становится сильным трендом, и это привлекает вдвойне.