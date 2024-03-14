В Норильске жители жалуются на ночной клуб из-за эротической рекламы

Жители Норильска жалуются на ночной клуб «Рублёв» и его рекламу. Информация об этом появилась в соцсетях и телеграм-каналах.
Местный житель пожаловался на то, что в клубе «Рублёв» в Норильске на 23 февраля прошла вечеринка, на видео которой он увидел пропаганду запрещённого и признанного экстремистским в России движения ЛГБТ.
На одном из выложенных видео две девушки трутся друг о друга в эротической позе и целуются.
Он просит контролирующие организации обратить на клуб внимание.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске закрылся скандально известный ночной клуб Elton после того, как на него обратила внимание Екатерина Мизулина.