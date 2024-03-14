«Для сожжения на Масленицу выбрали»: победа хабаровчанки на конкурсе красоты обрастает злыми шутками

Новость об этом опубликована в группе конкурса «ВКонтакте». Пользователей соцсети призвали:
«Выразить восхищение и сказать слова напутствия можно здесь, в комментариях».
Однако вместо слов восхищения начался нескончаемый поток злых шуток:
«Это ж официальное лицо Масленицы».
«Чья это бабушка?».
«Ее для сожжения на Масленицу выбрали!».
«Тут просто неправильно название конкурса написали, должно быть: “Самая страшная женщина Дальнего Востока после 60-ти”».
Впрочем, колкости и злые шутки не остановили хабаровчанку. Она готовится представить Хабаровский край на Всероссийском конкурсе @mrs_world_russia в Москве.