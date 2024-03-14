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«Для сожжения на Масленицу выбрали»: победа хабаровчанки на конкурсе красоты обрастает злыми шутками

Жительница Хабаровска стала победительницей конкурса «Королева Дальнего Востока».
Источник: Соцсети

Новость об этом опубликована в группе конкурса «ВКонтакте». Пользователей соцсети призвали:

«Выразить восхищение и сказать слова напутствия можно здесь, в комментариях».

Однако вместо слов восхищения начался нескончаемый поток злых шуток:

«Это ж официальное лицо Масленицы».

«Чья это бабушка?».

«Ее для сожжения на Масленицу выбрали!».

«Тут просто неправильно название конкурса написали, должно быть: “Самая страшная женщина Дальнего Востока после 60-ти”».

Впрочем, колкости и злые шутки не остановили хабаровчанку. Она готовится представить Хабаровский край на Всероссийском конкурсе @mrs_world_russia в Москве.

мода и красота