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В Новосибирске температура воздуха изменится на 14 градусов

НОВОСИБИРСК, 14 марта, ФедералПресс. В Новосибирске синоптики прогнозируют −12 градусов в пятницу, однако уже к воскресенью столбик термометра покажет +2 градуса.
Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 50% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

«Облачно и снегопад, температура будет −12 градусов утром», — рассказали о прогнозе погоды на 15 марта.

В дневное время суток воздух прогреется до −6 градусов. 16 марта, в субботу утром ожидается сильный снегопад, днем столбик термометра покажет −5…-4 градуса. Ветер будет юго-западный с силой до 8 метров в секунду. В воскресенье 17 марта синоптики прогнозируют потепление до +2 градусов днем. В регионе будет пасмурно, ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Напомним, эксперт рассказала, как предотвратить пыльные бури весной в Новосибирске.