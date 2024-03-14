В Новосибирске температура воздуха изменится на 14 градусов

В дневное время суток воздух прогреется до −6 градусов. 16 марта, в субботу утром ожидается сильный снегопад, днем столбик термометра покажет −5…-4 градуса. Ветер будет юго-западный с силой до 8 метров в секунду. В воскресенье 17 марта синоптики прогнозируют потепление до +2 градусов днем. В регионе будет пасмурно, ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.