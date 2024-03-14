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В Зеленогорске таможенники сняли с незаконной продажи 9 тысяч пачек сигарет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские таможенники пресекли торговлю нелегальными сигаретами на 1,1 млн рублей.
Источник: Красноярская таможня

Крупную партию нелегальной табачной продукции обнаружили в одном из магазинов Зеленогорска. Специалисты нашли 8,9 тысяч пачек сигарет российского и иностранного производства общей стоимостью 1,1 млн рублей без маркировки.

Кроме того, большая часть табачной продукции была без акцизных марок либо имела акцизные марки с признаками подделки.

Сигареты переданы сотрудникам полиции для принятия дальнейших решений в отношении предпринимателя, торговавшего продукцией незаконного происхождения, сообщает пресс-служба Красноярской таможни.

Всего с начала года на территории Красноярского края выявлено 12 тыс. единиц табачных изделий с нарушениями.

таможня