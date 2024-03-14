В Зеленогорске таможенники сняли с незаконной продажи 9 тысяч пачек сигарет

Крупную партию нелегальной табачной продукции обнаружили в одном из магазинов Зеленогорска. Специалисты нашли 8,9 тысяч пачек сигарет российского и иностранного производства общей стоимостью 1,1 млн рублей без маркировки.
Кроме того, большая часть табачной продукции была без акцизных марок либо имела акцизные марки с признаками подделки.
Сигареты переданы сотрудникам полиции для принятия дальнейших решений в отношении предпринимателя, торговавшего продукцией незаконного происхождения, сообщает пресс-служба Красноярской таможни.
Всего с начала года на территории Красноярского края выявлено 12 тыс. единиц табачных изделий с нарушениями.