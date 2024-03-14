В центре Кемерова на месте «ЗЭТА» планируют возвести жилой комплекс

Как сообщает кузбасский минстрой, в Кемерове на месте бывшего завода «ЗЭТА» планируют построить жилой комплекс. Накануне губернатор встречался с застройщиком и обсуждал возможность строительства.
Застройщик «Кемеровогражданстрой» предложил концепцию возведения многоквартирных домов на улице 50 лет Октября, где раньше был завод электротехнической арматуры. В рамках проекта планируется возвести несколько домов, а также создание инфраструктуры, в том числе продуктовых магазинов и аптек.
Год назад в Кемерове началась масштабная реновация в заискитимской части города. Под снос в ближайшие 10 лет попадут 3,5 тыс. частных домов, где живёт 12 тыс. человек. Что изменилось за год, в материале kuzbass.aif.ru.
В Новокузнецке под первое комплексное развитие территории выделен участок более 9 гектаров. Проект комплексного развития территории реализуют в районе улицы Макеевская в Дальнем Куйбышево.