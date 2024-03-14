В Красноярске полицейские ещё 10 мигрантов со строек отправили в военкомат

В Красноярске полицейские и военные следователи провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщил Военный следственный отдел Красноярска.
На этот раз сотрудники правоохранительных органов прошлись по крупным стройкам в Советском районе.
Полицейские искали нарушителей миграционного законодательства и тех иностранцев, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт.
«Было проверено более 50 граждан, выявлено 17 административных правонарушений в сфере миграции, 10 человек, не вставших на воинский учёт, доставили в военные комиссариаты», — отметили следователи.
Всего в 2024 году более 100 иностранцев в Красноярске поставили на воинский учёт.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае двух мигрантов приговорили к тюремному сроку за сбыт наркотиков.