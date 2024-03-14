В Новосибирске средняя стоимость тура превысила 200 тысяч рублей

Наиболее популярным направлением отдыха является Турция, на нее приходится треть от всех проданных туров. Еще 25% приходится на Таиланд, в ОАЭ купили путевки еще 16% отдыхающих. На пятом месте оказались курорты РФ и Абхазии. Они являются самыми бюджетными, средняя стоимость туров в эти места составляет 85 и 91 тысяча рублей соответственно.