В Новосибирске средняя стоимость тура превысила 200 тысяч рублей

Средняя стоимость тура с вылетом из Новосибирска превысила 200 тысяч рублей. Это следует из данных системы Tourvisor. Исследователи проанализировали продажи от более чем 10 тысяч турагентов.
Наиболее популярным направлением отдыха является Турция, на нее приходится треть от всех проданных туров. Еще 25% приходится на Таиланд, в ОАЭ купили путевки еще 16% отдыхающих. На пятом месте оказались курорты РФ и Абхазии. Они являются самыми бюджетными, средняя стоимость туров в эти места составляет 85 и 91 тысяча рублей соответственно.
Отдых в Турции в среднем составляет 166 тысяч рублей. При этом в Таиланд или в ОАЭ путевка с вылетом из Толмачево превысила 200 тысяч рублей.
Напомним, в прошлом году туристы из Новосибирска пожаловались на дорогой отдых в России.