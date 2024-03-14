Главные новости за 13 марта

ВЧЕРА
Указом Президента Беларуси скорректированы вопросы отчуждения имущества лиц из недружественных стран.
Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных.
Лукашенко призвал «не бросаться на заморское». Что имел в виду Президент и при чем тут фермеры?
Головченко: белорусы не должны испытывать дефицита товаров ни в одном населенном пункте.
Петришенко о грантах Президента: средства идут на практическую реализацию и успешно внедряются.
Кочанова: все законы, которые разрабатываются в нашей стране, должны соответствовать Конституции.
Вхождение на рынок, кооперация, электробусы, туризм и международные площадки. Алейник рассказал, о чем договорились в Индии.
Амбразевич: без западных самоограничений все в мире продвинулись бы к ЦУР намного ближе.
Посевные площади, подготовка техники и капризная погода. Как в Беларуси начинаются весенние сельхозработы.
Выставку к 30-летию Конституции Республики Беларусь представили в Президентской библиотеке.
Корабль, на котором полетит в космос представительница Беларуси, прошел заключительные проверки.
Беларусь вошла в топ-8 сборных мирового пляжного футбола.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему «Итоги участия белорусской делегации во Всемирном фестивале молодежи в Сочи» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Участники: Татьяна Минченко — заместитель начальника управления по делам молодежи главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь, заместитель руководителя белорусской делегации; Виктория Захаревская — начальник Республиканского волонтерского центра; Анастасия Киселевич — председатель совета молодых ученых при Министерстве образования Республики Беларусь; Екатерина Лакисова — заведующая Центром информационных и социальных технологий ЦК ОО «БРСМ». Аккредитация СМИ по телефонам 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.bу. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
XXХI Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется в Минске в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Основными темами выставки станут — 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие принятия Конституции Республики Беларусь, Год качества, юбилеи классиков белорусской литературы и др. На Национальном стенде, который в этом году будет символизировать площадь Победы города Минска, гости выставки-ярмарки смогут увидеть экспозицию книг, посвященную Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, экспозицию Национальной библиотеки «К родным берегам», куда войдут художественные, публицистические и агитационные произведения 1941−1944 годов, экспозицию Президентской библиотеки Беларуси, где будут представлены редкие книги, посвященные героической борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками, и экспозицию «Беларусь непобедимая», представляющую хронологию фотографий городов страны в довоенный, военный и послевоенный периоды. Всего в выставке примут участие около 20 стран. В этот день также состоится вечер русской поэзии, на котором будут выступать гости из России и белорусские переводчики русской классики.
В Национальном художественном музее Беларуси до 24 марта будет работать выставка «Художественному — 85. Афиши и фотографии», на которой представлены афиши и фотографии из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Выставка «Мова ваеннай ілюстрацыі», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 марта в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
В Республике Беларусь — День Конституции.
В Республике Беларусь — День потребителя.
Всемирный день сна.
100 лет назад родился Бондарев Юрий Васильевич, российский писатель, Герой Социалистического Труда (1984), лауреат Ленинской премии (1972) и Государственной премии СССР (1977, 1983). Автор повести «Батальоны просят огня», романов «Горячий снег», «Тишина», «Берег», публицистических сборников «Взгляд в биографию», «Поиск истины», «Человек несет в себе мир» и др. Умер в 2020 году.
100 лет назад родился Самойлов Владимир Яковлевич, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1984). Снимался в фильмах «Двадцать шесть бакинских комиссаров», «Свадьба в Малиновке», «Любовь земная», «Судьба», «Отцы и дети» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1976, 1986) и России (1972). Умер в 1999 году.