Главные новости за 13 марта

XXХI Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется в Минске в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Основными темами выставки станут — 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие принятия Конституции Республики Беларусь, Год качества, юбилеи классиков белорусской литературы и др. На Национальном стенде, который в этом году будет символизировать площадь Победы города Минска, гости выставки-ярмарки смогут увидеть экспозицию книг, посвященную Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, экспозицию Национальной библиотеки «К родным берегам», куда войдут художественные, публицистические и агитационные произведения 1941−1944 годов, экспозицию Президентской библиотеки Беларуси, где будут представлены редкие книги, посвященные героической борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками, и экспозицию «Беларусь непобедимая», представляющую хронологию фотографий городов страны в довоенный, военный и послевоенный периоды. Всего в выставке примут участие около 20 стран. В этот день также состоится вечер русской поэзии, на котором будут выступать гости из России и белорусские переводчики русской классики.