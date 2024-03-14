За «географический “Оскар”» будет бороться 21 проект из Хабаровского края

Более 600 проектов и современных достижений из 14 стран мира стали соискателями XII Национальной премии «Хрустальный компас. За “географический “Оскар”” вместе с представителями России, Индии, Франции, США, Египта будут бороться участники из Республик Беларусь и Молдова, Сербии, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана. Впервые на премию претендуют проекты из Туркменистана, Непала и Таджикистана. Хабаровский край представлен 21 проектом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Оргкомитет национальной премии “Хрустальный компас”.