За «географический “Оскар”» будет бороться 21 проект из Хабаровского края

Более 600 проектов и современных достижений из 14 стран мира стали соискателями XII Национальной премии «Хрустальный компас. За “географический “Оскар”” вместе с представителями России, Индии, Франции, США, Египта будут бороться участники из Республик Беларусь и Молдова, Сербии, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана. Впервые на премию претендуют проекты из Туркменистана, Непала и Таджикистана. Хабаровский край представлен 21 проектом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Оргкомитет национальной премии “Хрустальный компас”.
— У национальной премии «Хрустальный компас» — благородная миссия и большие цели и задачи. Это компас по современным выдающимся достижениям и уникальным проектам, которые реализуются во всем мире, — отметил первый Вице-президент Русского географического общества и член экспертного совета премии, прославленный полярный исследователь Артур Чилингаров.
— География участников премии «Хрустальный компас» каждый год расширяется и в сообщество авторов выдающихся достижений и уникальных проектов добавляются новые герои, примеры которых вдохновляют на новые свершения людей по всему миру, — подчеркнул председатель оргкомитета Национальной премии «Хрустальный компас» Иван Чайка.
Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Церемония награждения победителей XI и XII «географического “Оскара”» пройдет 30 мая в Москве.