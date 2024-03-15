С новосельем. Минфин предложил отменить часть налогов на продажу квартир

Если не вывести семьи из-под действия правила о минимальном сроке владения жильем в три года, то они будут вынуждены отложить переезд из-за высокой суммы налога, отметил эксперт. «Цены на квартиры за последние три-четыре года сильно выросли, а значит, увеличилась и разница между суммой продажи и покупки, с которой следует заплатить налог. Теперь это сотни тысяч, а иногда миллион рублей и более», — заметил он.