С новосельем. Минфин предложил отменить часть налогов на продажу квартир

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанный Минфином большой пакет поправок в налоговое законодательство. Среди них есть предложение наделить регионы правом отменить часть налогов при продаже жилья. Это ускорит переселение людей в новые квартиры и может стать стимулом для развития экономики отдельных регионов, объяснили aif.ru эксперты.
«Законопроект включает в себя меры донастройки налоговой политики. В том числе среди них: предоставление законодательным органам субъектов РФ права уменьшать минимальный предельный срок владения объектами недвижимого имущества независимо от оснований их приобретения», — сообщили в пресс-службе Минфина.
Сегодня при продаже жилья ранее минимального срока владения россияне обязаны заплатить налог в 13% от суммы дохода по такой сделке, напомнил aif.ru налоговый юрист Алексей Гатин. Срок составляет 3 года в случаях, если собственность получена в подарок, унаследована от близкого родственника, приобретена по договору ренты, была приватизирована или является единственным жильем. В остальных случаях, чтобы не платить налоги, придется подождать 5 лет.
«Такая ситуация, конечно, привносит дополнительные сложности в решение квартирного вопроса. Если снизить этот срок, то люди смогут улучшать свои жилищные условия быстрее», — отметил эксперт.
Минимальный срок владения придуман для того, чтобы собирать налоги со спекулянтов на рынке жилой недвижимости, поскольку все остальные люди обычно не меняют квартиры чаще одного раза в три-пять лет, рассказал aif.ru доктор экономических наук, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ профессор Дмитрий Ряховский. Однако для семей с детьми предусмотрено исключение.
«Для семей с двумя и более детьми, у которых есть только одно-единственное жилье, и они продают его, чтобы купить новое, уже ввели льготы по уплате этого налога. Правда, там есть целый ряд дополнительных условий, которые делают получение такой льготы очень сложным процессом. Допускаю, что инициатива Минфина направлена на то, чтобы облегчить таким семьям переезд в новое, лучшее жилье», — пояснил профессор Ряховский.
Если не вывести семьи из-под действия правила о минимальном сроке владения жильем в три года, то они будут вынуждены отложить переезд из-за высокой суммы налога, отметил эксперт. «Цены на квартиры за последние три-четыре года сильно выросли, а значит, увеличилась и разница между суммой продажи и покупки, с которой следует заплатить налог. Теперь это сотни тысяч, а иногда миллион рублей и более», — заметил он.
Однако формулировка в законопроекте Минфина такова, что снизить минимальный срок владения жильем можно не только семьям, а вообще всем гражданам, обратил внимание Дмитрий Ряховский. Это может спровоцировать рост интереса людей к новостройкам и стать стимулом к развитию жилищного строительства. «Поскольку в разных регионах ситуация различается, местные власти смогут принимать решение самостоятельно», — заключил он.
Законопроект Минфина для реализации положений основных направлений налоговой политики в ближайшее время будет рассмотрен на заседании Правительства РФ. Модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года поручил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию РФ. Министр финансов Антон Силуанов после этого заявил, что соответствующие законодательные инициативы будут проработаны в 2024 году.