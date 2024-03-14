Губернатор и представители Правительства Иркутской области поддержали хоккеистов «Ермака» во время очередной игры серии плей-офф

Игра прошла в Ледовом дворце спорта «Ермак» в Ангарске, уточняет пресс-служба областного Правительства.
«Этот сезон для хоккейного клуба “Ермак” в Национальной молодежной хоккейной лиге стал дебютным, но команда сумела проявить свой спортивный характер и обеспечить выход в плей-офф. Хоккей с шайбой для Ангарска — традиционный вид спорта. Сегодня хоккейные традиции в городе нефтехимиков продолжает команда “Ермак”, у которой есть потенциал для дальнейшего роста», — отметил Игорь Кобзев.
После приветствия Губернатор совершил символическое вбрасывание и дал старт матчу.
Поддержать команду юных хоккеистов Ангарска на матч приехали Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев, представители Правительства региона, а также депутаты Законодательного Собрания, администрации и Думы Ангарска. Напомним, перед первой игрой плей-офф Игорь Кобзев встретился с хоккеистами и пообещал им, что если они выиграют первый матч, то он и Правительство региона приедут на другую игру.
«И я лично, и представители Правительства Иркутской области болеем за ангарскую команду “Ермак”. Поздравляем спортсменов в этой заслуженной победой! Мы обещали, что приедем с Правительством, и приехали, ребята обещали, что выиграют, и сдержали слово. Также я позвонил Вячеславу Фетисову, он передает вам привет», — сказал Игорь Кобзев.
Губернатор пожелал команде «Ермак» успехов в следующем матче, а также поблагодарил за игру ангарчан и их соперников — спортсменов команды «Гранит» из Чехова.
В регулярном первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги «Ермак» провел 40 матчей, в которых одержал 23 победы. Набрав 49 очков, ангарская команда заняла пятое место в конференции «Запад». Нападающий «Ермака» Захар Захаров по итогам регулярного первенства стал вторым в номинации «Снайперы» среди всех игроков лиги, забив 31 шайбу. Разница с игроком, занявшим первое место, составила всего одну шайбу. Нападающий Михаил Павленко в регулярном первенстве стал третьим в номинации «Бомбардиры» (набрал за сезон 64 очка), еще одно третье место у него — в номинации «Ассистенты», второе место — в номинации «Плюс-минус».