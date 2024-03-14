Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Губернатор и представители Правительства Иркутской области поддержали хоккеистов «Ермака» во время очередной игры серии плей-офф

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил домашний матч регулярного первенства Национальной молодежной хоккейной лиги, в котором соперничали ангарский «Ермак» и команда «Гранит» из города Чехов Московской области.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Игра прошла в Ледовом дворце спорта «Ермак» в Ангарске, уточняет пресс-служба областного Правительства.

«Этот сезон для хоккейного клуба “Ермак” в Национальной молодежной хоккейной лиге стал дебютным, но команда сумела проявить свой спортивный характер и обеспечить выход в плей-офф. Хоккей с шайбой для Ангарска — традиционный вид спорта. Сегодня хоккейные традиции в городе нефтехимиков продолжает команда “Ермак”, у которой есть потенциал для дальнейшего роста», — отметил Игорь Кобзев.

После приветствия Губернатор совершил символическое вбрасывание и дал старт матчу.

Поддержать команду юных хоккеистов Ангарска на матч приехали Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев, представители Правительства региона, а также депутаты Законодательного Собрания, администрации и Думы Ангарска. Напомним, перед первой игрой плей-офф Игорь Кобзев встретился с хоккеистами и пообещал им, что если они выиграют первый матч, то он и Правительство региона приедут на другую игру.

В дебютном для «Ермака» сезоне в Национальной молодежной хоккейной лиге команда сумела обеспечить себе выход в плей-офф. Сейчас идет серия ⅛ финала Кубка Регионов, она продолжается до трех побед. До этого матча счет в серии составлял 1:1. Первый матч «Ермак» выиграл со счетом 3:2, во втором уступил со счетом 2:3. Очередной матч завершился победой «Ермака» со счетом 5:2. Матч посетило около пяти тысяч болельщиков.

«И я лично, и представители Правительства Иркутской области болеем за ангарскую команду “Ермак”. Поздравляем спортсменов в этой заслуженной победой! Мы обещали, что приедем с Правительством, и приехали, ребята обещали, что выиграют, и сдержали слово. Также я позвонил Вячеславу Фетисову, он передает вам привет», — сказал Игорь Кобзев.

Губернатор пожелал команде «Ермак» успехов в следующем матче, а также поблагодарил за игру ангарчан и их соперников — спортсменов команды «Гранит» из Чехова.

В регулярном первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги «Ермак» провел 40 матчей, в которых одержал 23 победы. Набрав 49 очков, ангарская команда заняла пятое место в конференции «Запад». Нападающий «Ермака» Захар Захаров по итогам регулярного первенства стал вторым в номинации «Снайперы» среди всех игроков лиги, забив 31 шайбу. Разница с игроком, занявшим первое место, составила всего одну шайбу. Нападающий Михаил Павленко в регулярном первенстве стал третьим в номинации «Бомбардиры» (набрал за сезон 64 очка), еще одно третье место у него — в номинации «Ассистенты», второе место — в номинации «Плюс-минус».