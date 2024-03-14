Губернатор и представители Правительства Иркутской области поддержали хоккеистов «Ермака» во время очередной игры серии плей-офф

В регулярном первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги «Ермак» провел 40 матчей, в которых одержал 23 победы. Набрав 49 очков, ангарская команда заняла пятое место в конференции «Запад». Нападающий «Ермака» Захар Захаров по итогам регулярного первенства стал вторым в номинации «Снайперы» среди всех игроков лиги, забив 31 шайбу. Разница с игроком, занявшим первое место, составила всего одну шайбу. Нападающий Михаил Павленко в регулярном первенстве стал третьим в номинации «Бомбардиры» (набрал за сезон 64 очка), еще одно третье место у него — в номинации «Ассистенты», второе место — в номинации «Плюс-минус».