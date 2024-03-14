Бывший прокурор Новосибирска получил условный срок за превышение полномочий

— По данным следствия, Олег Яровой при пособничестве Авериной и Куклина в 2017 году осуществил заведомо ложный донос о совершении своей знакомой мошенничества, а также организовал дачу ложных показаний на нее свидетелями Федосеевым и Кулибановым. Ференец в период с 2017 по 2018 год, превышая свои должностные полномочия, получал сведения о собранных доказательствах и ходе расследования указанного уголовного дела, которые передавал Авериной, — говорится в пресс-релизе СКР.