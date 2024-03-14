Бывший прокурор Новосибирска получил условный срок за превышение полномочий

Бывшего прокурора Новосибирска признали виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). Приговор вынес Центральный районный суд.
Денису Ференцу назначили 2,5 года условно. Остальные фигуранты, в том числе экс-начальница Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры НСО Александра Аверина и трое гражданских — Михаил Федосеев, Дмитрий Куклин и Павел Кулибанов — тоже отделались сроками, не связанными с лишением свободы. Под статьи всех пятерых подвел бизнесмен Олег Яровой.
— По данным следствия, Олег Яровой при пособничестве Авериной и Куклина в 2017 году осуществил заведомо ложный донос о совершении своей знакомой мошенничества, а также организовал дачу ложных показаний на нее свидетелями Федосеевым и Кулибановым. Ференец в период с 2017 по 2018 год, превышая свои должностные полномочия, получал сведения о собранных доказательствах и ходе расследования указанного уголовного дела, которые передавал Авериной, — говорится в пресс-релизе СКР.
Речь идет о деле в отношении директора аудиторско-консалтинговой группы «Экфард» Натальи Васильевой. С помощью силовиков Яровой пытался завладеть недвижимостью предпринимательницы за полмиллиарда рублей. А высокопоставленные сотрудники прокуратуры по предпринимательскому заказу злоупотребили своим положением вместо того, чтобы охранять граждан от преступлений и произвола. Впоследствии уголовное преследование бизнесвумен прекратили за отсутствием состава преступления.