Тюльпаны, подснежники, крокусы: какие первоцветы украсят ВДНХ

21 марта отмечается Всемирный день цветов. В честь праздника главная выставка страны рассказывает, какие цветы распустятся на ВДНХ совсем скоро, сколько луковичных здесь высадили осенью прошлого года и где искать самые роскошные клумбы.
Осенью прошлого года на ВДНХ высадили свыше полумиллиона первоцветов более 50 различных сортов: 425 тысяч тюльпанов, более 27 тысяч мускари, свыше 12 тысяч крокусов, более 21 тысячи нарциссов. Всего же этой весной на территории главной выставки страны расцветет свыше миллиона многолетних и однолетних растений.
Первыми уже в начале апреля в зависимости от погодных условий распустятся подснежники (или галантусы), крокусы, сциллы. Также в апреле начинают цвести ботанические тюльпаны, мускари и другие луковичные культуры. Последними среди ранних цветов распустятся махровые тюльпаны в парке «Останкино»: темно-фиолетовые «блэк хиро», желто-оранжевые «фокси фокстрот» (тюльпаны этого сорта можно увидеть также перед центральным входом на ВДНХ), белые «маунт такома» и розовые «пинк стар».
Увидеть первые растения можно на цветниках «Душа России», которые находятся рядом с аркой главного входа. Там расцветут тюльпаны ботанические, крокусы, сциллы. На Центральной аллее, вдоль анфилады фонтанов от главного входа до павильона № 1 «Центральный» и вокруг него, распустятся белые тюльпаны «хакун» и биколор «хатцузакура», а в цветнике возле «Москвариума» — розовые «джамбо пинк» и желтые «йокогама». Нежные краски первоцветов можно будет наблюдать у южного входа на выставку, а также за павильоном № 64 «Оптика» — рядом с фонтаном «Мальчик с рыбой».
В этом году гости выставки впервые смогут полюбоваться первоцветами в саду пяти чувств, который окружает ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса». Там вот-вот расцветут подснежники, крокусы и тюльпаны, всего высажено около шести тысяч луковичных.
Ботанические тюльпаны, крокусы, сциллы, мускари украсят и «Большую картину полей», которую называют «полями Кандинского» в честь художника, чьи полотна напоминает композиция. Она находится в зоне ландшафтного парка «Природа культивируемая». А в парке «Природа дикая», рядом с экотропой, растут несколько видов природных тюльпанов.
Луковичные растения занимают на выставке более 23,9 тысячи квадратных метров, а площадь цветочного оформления — свыше 77,5 тысячи квадратных метров.
Узнать, когда распустятся те или иные растения, поможет карта цветения ВДНХ, которая размещена на официальном сайте выставки.