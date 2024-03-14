Тюльпаны, подснежники, крокусы: какие первоцветы украсят ВДНХ

Увидеть первые растения можно на цветниках «Душа России», которые находятся рядом с аркой главного входа. Там расцветут тюльпаны ботанические, крокусы, сциллы. На Центральной аллее, вдоль анфилады фонтанов от главного входа до павильона № 1 «Центральный» и вокруг него, распустятся белые тюльпаны «хакун» и биколор «хатцузакура», а в цветнике возле «Москвариума» — розовые «джамбо пинк» и желтые «йокогама». Нежные краски первоцветов можно будет наблюдать у южного входа на выставку, а также за павильоном № 64 «Оптика» — рядом с фонтаном «Мальчик с рыбой».