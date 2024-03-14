В ближайшие выходные изменится расписание поездов на Ленинградском направлении железной дороги

В выходные, 16 и 17 марта, временно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении железной дороги. С 10:00 до 13:00 поезда не будут ходить на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала. Такие изменения сохранятся и в следующие выходные дни, 23 и 24 марта, но в другой период — с 13:30 до 15:30.