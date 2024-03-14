В ближайшие выходные изменится расписание поездов на Ленинградском направлении железной дороги

В выходные, 16 и 17 марта, временно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении железной дороги. С 10:00 до 13:00 поезда не будут ходить на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала. Такие изменения сохранятся и в следующие выходные дни, 23 и 24 марта, но в другой период — с 13:30 до 15:30.
В это время сотрудники ОАО «Российские железные дороги» будут модернизировать инфраструктуру на участке от станции Зеленоград — Крюково до Ленинградского вокзала. Кроме того, работы пройдут и на других городских объектах.
Для удобства пассажиров организуют бесплатные компенсационные автобусы (КМ). 16 и 17 марта они будут ходить с 10:00 до 13:00, а в следующие выходные — с 13:30 до 15:30.
Так, от Крюковской площади до станции метро «Ховрино» по платной трассе М-11 организуют компенсационный автобус КМ1, который будет ходить с минимальным количеством остановок. До станции Сходня от Фирсановской можно будет добраться на автобусе КМ4, который будет ходить от остановки на Шоссейной улице.
От остановки на Первомайской улице возле станции Сходня до станции метро «Ховрино» будет ездить автобус КМ2, до станции Фирсановская — компенсационный автобус КМ4.
От станций Подрезково и Новоподрезково будет курсировать автобус КМ2 с остановками на Новосходненском шоссе, а также автобус № 283 до станции метро «Речной вокзал» и № 283к до станции метро «Ховрино». Эти автобусы тоже бесплатные.
Добраться до станции метро «Ховрино» от станции Молжаниново можно будет на автобусе КМ2 от остановки на Новосходненском шоссе. А от станции Химки (остановка на улице Московской) до станции метро «Ховрино» с минимальным количеством остановок будет ходить автобус КМ3.
Кроме того, от станции Левобережная до станции метро «Ховрино» курсирует автобус № 344. От Грачевской ходит автобус № 191 до станции метро «Селигерская», № 215к — до станции метро «Петровско-Разумовская», № 154 — до метро, станций Московского центрального кольца, первого Московского центрального диаметра и станции Окружная.