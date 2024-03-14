Туман и до +11°С ожидается в Беларуси в четверг

В Бресте, Гомеле и Гродно тоже потеплеет, но дневное значение температуры воздуха будет немного ниже — от +7°C до +9°C. В основном будет преобладать облачная погода, осадки также не ожидаются. Ветер в Бресте юго-восточный, в Гомеле — восточный, а в Гродно — южный, его скорость составит 3−8 м/с.