Туман и до +11°С ожидается в Беларуси в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность и в основном без осадков. В утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит +5…+11°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в четверг установится переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +8…+10°C.
Точно такая же температура воздуха ожидается в двух других областных центрах — Витебске и Могилеве, где воздух также прогреется до +8…+10°C. В четверг в этих городах прогнозируется малооблачная погода без дождей. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.
В Бресте, Гомеле и Гродно тоже потеплеет, но дневное значение температуры воздуха будет немного ниже — от +7°C до +9°C. В основном будет преобладать облачная погода, осадки также не ожидаются. Ветер в Бресте юго-восточный, в Гомеле — восточный, а в Гродно — южный, его скорость составит 3−8 м/с.