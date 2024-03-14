Хабаровчане смогут проголосовать за объекты благоустройства в дни выборов

Как отметил градоначальник, чтобы скверы, парки и общественные пространства краевой столицы преобразились, необходимо участие каждого жителя. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который недавно продлил Президент РФ Владимир Путин, горожанам предлагается выбрать 5 из 20 мест, которые будут благоустроены в 2025 году.