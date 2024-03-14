Хабаровчане смогут проголосовать за объекты благоустройства в дни выборов

Жители Хабаровска смогут проголосовать за благоустройство объектов городской среды в дни президентских выборов. Об этом сообщил мэр Сергей Кравчук в своём Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, чтобы скверы, парки и общественные пространства краевой столицы преобразились, необходимо участие каждого жителя. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который недавно продлил Президент РФ Владимир Путин, горожанам предлагается выбрать 5 из 20 мест, которые будут благоустроены в 2025 году.
«Присоединяйтесь! Давайте совместными усилиями делать наш город и край лучше и комфортнее!», — призвал Кравчук.
Посмотреть адреса волонтёрских пунктов, где хабаровчанам предлагается оставить голос с 15 по 17 марта, можно в Telegram-канале мэра.