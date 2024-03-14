На Балтфлоте восстановят легендарный танк Т-34

Танк долгое время был экспонатом выставки механизированной техники у въезда в Военно-мемориальный комплекс.
По решению командующего Балтийским флотом и руководства Гурьевского городского округа, танк снят с постамента и доставлен на территорию парка ремонтного подразделения флота.
Планируется, что 9 мая 2025 года танк Т-34 проедет по главной площади столицы Янтарного края на военном параде Калининградского гарнизона.
После участия в юбилейных мероприятиях в Калининграде, полностью отремонтированный танк будет возвращен на свое место в качестве экспоната Военно-мемориального комплекса, прокомментировали 13 марта собкору KaliningradToday в пресс-службе Западного военного округа.
Это будет второй восстановленный танк времен Великой Отечественной войны, первый был восстановлен к 70-летию Победы и ежегодно возглавляет механизированную колонну техники на военном параде в Калининграде.