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В Обь-Иртышском УГМС назвали дату начала ледохода в Омске

Несмотря на обилие снега и частые перепады температуры минувшей зимой, ледоход в регионе пройдёт в свой срок.
Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 76% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Om1.ru

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о прогнозе погоды на эту весну. По данным метеорологов, снег в городе начнёт активно таять с 21 марта. В прошлом году полностью снег сошёл уже 12 апреля, на четыре дня раньше нормы.

В этом году всё будет зависеть от погодных условий в марте и апреле. Количество осадков в марте ожидается больше нормы, в апреле — меньше нормы.

Что касается даты ледохода, то на него не повлияет количество выпавшего в этом году снега и резких перепадов температур. Вскрытие льда на Иртыше, по предварительному прогнозу, ожидается 18 апреля. Это в рамках нормы.