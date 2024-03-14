В Обь-Иртышском УГМС назвали дату начала ледохода в Омске

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о прогнозе погоды на эту весну. По данным метеорологов, снег в городе начнёт активно таять с 21 марта. В прошлом году полностью снег сошёл уже 12 апреля, на четыре дня раньше нормы.
В этом году всё будет зависеть от погодных условий в марте и апреле. Количество осадков в марте ожидается больше нормы, в апреле — меньше нормы.
Что касается даты ледохода, то на него не повлияет количество выпавшего в этом году снега и резких перепадов температур. Вскрытие льда на Иртыше, по предварительному прогнозу, ожидается 18 апреля. Это в рамках нормы.