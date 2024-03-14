Глава УМВД Приморья озвучил печальную статистику по ДТП в крае

Глава УМВД Приморья Александр Табакаев провел совещание по итогам работы ГАИ с начала 2024 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
На собрании была представлена статистика аварийности с начала текущего года, проанализированы нарушения ПДД, которые чаще всего становились причиной ДТП с летальным исходом, предложен ряд мер для предотвращения и пресечения серьезных административных нарушений на дорогах.
Согласно статистике, на территории Приморья зафиксирован рост аварийности по трём ключевым показателям: количество ДТП выросло на 34% (334 случая), число погибших увеличилось на 66% (45 человек), а количество пострадавших в авариях возросло на 30% (423 человека).
Главными причинами смертельных ДТП стали: несоблюдение скоростного режима в соответствии с конкретными условиями дорожного движения — 42%; выезд на полосу встречного движения — 28,9%; нарушение правил дорожного движения — 13%.
Однако были замечены положительные моменты, включая сокращение гибели детей на дорогах и уменьшение числа погибших в ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Сотрудниками Госавтоинспекции были предприняты шаги по снижению аварийности и смертности на дорогах, включая профилактические меры и назначение административных наказаний в виде штрафов за нарушения ПДД.
Напомним, за январь 2024 года на территории Приморского края зарегистрировано 1 475 ДТП, 169 из них — с пострадавшими.