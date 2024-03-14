Более 3,2 тыс. жителей Головинского района получили квартиры по программе реновации с 2021 года

Отмечается, что Головинский — один из районов Северного административного округа (САО), где больше всего горожан заключили договоры на новое жилье. Среди них также Бескудниковский и Дмитровский районы, где квартиры получили 6,6 тыс. и 2,7 тыс. москвичей соответственно. Всего в Головинском планируют переселить более 32 тыс. жителей из 137 многоквартирных домов. Полностью расселили восемь домов, три из которых демонтировали. Девять новостроек передали под заселение, еще один дом введен в эксплуатацию. В него в ближайшее время начнут переселяться около 200 человек.