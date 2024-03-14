Без математики, но с краеведением: некоторые школы отменят уроки в дни выборов в Хабаровском крае

Часть школьников Хабаровского края будет учиться как минимум на один день меньше на этой неделе. Но это не означает, что отменят алгебру, геометрию, литературу, ИЗО. Привычные уроки заменят другие занятия, и вот почему.
Некоторые школы региона отменят уроки в дни выборов президента России. Голосование начнется 15 марта и завершится вечером 17 числа. Во многих школах в эти дни будут работать избирательные участки. В таких учреждениях решено не проводить привычные занятия.
— Тематические мероприятия будут проходить в учреждениях культуры, среднего профессионального образования, образовательных учреждениях, где нет избирательных участков, — сообщили «КП» — Хабаровск" в министерстве образования края.
Узнать, будет ли учиться ваша школа в дни выборов, можно у классного руководителя или руководства.