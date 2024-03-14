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Без математики, но с краеведением: некоторые школы отменят уроки в дни выборов в Хабаровском крае

Часть школ Хабаровского края отменит уроки в дни выборов 15—17 марта.
Источник: Комсомольская правда

Часть школьников Хабаровского края будет учиться как минимум на один день меньше на этой неделе. Но это не означает, что отменят алгебру, геометрию, литературу, ИЗО. Привычные уроки заменят другие занятия, и вот почему.

Некоторые школы региона отменят уроки в дни выборов президента России. Голосование начнется 15 марта и завершится вечером 17 числа. Во многих школах в эти дни будут работать избирательные участки. В таких учреждениях решено не проводить привычные занятия.

Но это не означает, что ученики будут предоставлены сами себе и останутся без уроков. Для них пройдут внеурочные занятия по краеведению. Школы, где нет избирательных участков, будут работать в обычном режиме. С физикой, географией и историей.

— Тематические мероприятия будут проходить в учреждениях культуры, среднего профессионального образования, образовательных учреждениях, где нет избирательных участков, — сообщили «КП» — Хабаровск" в министерстве образования края.

Узнать, будет ли учиться ваша школа в дни выборов, можно у классного руководителя или руководства.

образование