Без математики, но с краеведением: некоторые школы отменят уроки в дни выборов в Хабаровском крае

Часть школьников Хабаровского края будет учиться как минимум на один день меньше на этой неделе. Но это не означает, что отменят алгебру, геометрию, литературу, ИЗО. Привычные уроки заменят другие занятия, и вот почему.

Некоторые школы региона отменят уроки в дни выборов президента России. Голосование начнется 15 марта и завершится вечером 17 числа. Во многих школах в эти дни будут работать избирательные участки. В таких учреждениях решено не проводить привычные занятия.

Но это не означает, что ученики будут предоставлены сами себе и останутся без уроков. Для них пройдут внеурочные занятия по краеведению. Школы, где нет избирательных участков, будут работать в обычном режиме. С физикой, географией и историей.