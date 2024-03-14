Новые низкопольные трамваи появятся в Минске в 2024 году

Так, в Минске на улицах появятся новые трамваи, выпущенные «Белкоммунмашем». Это будут современные низкопольные трамваи, которых первоначально будет поставлено 20 вагонов. Но визуально они не будут отличаться от минских трамваев, так как их выполнят в привычном бирюзовом цвете.