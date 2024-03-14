Новые низкопольные трамваи появятся в Минске в 2024 году

Стало известно, что в Минске в 2024 году появятся новые трамваи. Подробнее рассказали в сюжете на СТВ.
Так, в Минске на улицах появятся новые трамваи, выпущенные «Белкоммунмашем». Это будут современные низкопольные трамваи, которых первоначально будет поставлено 20 вагонов. Но визуально они не будут отличаться от минских трамваев, так как их выполнят в привычном бирюзовом цвете.
Отличие новых трамваев от старых в некоторых функциях. Например, два вагона можно будет сцепить в своеобразный «трамвайный поезд». А еще для Минска планируют поставить 10 новых электробусов.