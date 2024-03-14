Ограничения на движение грузовиков вводятся на дорогах Беларуси с 15 марта

Ограничения на трассах района, например, установили власти Глусского и Горецкого районов, также соответствующие постановления приняли исполкомы Круглянского, Костюковичского, Чаусского и Дрибинского районов. Ограничения будут действовать с 15 марта по 30 апреля, а также с 31 мая по 31 августа при температурах днем выше 25 градусов.