Ограничения на движение грузовиков вводятся на дорогах Беларуси с 15 марта

В Беларуси на некоторых автодорогах вводятся ограничения на движение тяжелых грузовиков, пишет БелТА. Это регламентируют соответствующие постановления исполкомов, которые опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Ограничения на трассах района, например, установили власти Глусского и Горецкого районов, также соответствующие постановления приняли исполкомы Круглянского, Костюковичского, Чаусского и Дрибинского районов. Ограничения будут действовать с 15 марта по 30 апреля, а также с 31 мая по 31 августа при температурах днем выше 25 градусов.
В Чаусском районе запрет на движение по дорогам тяжелых грузовиков будет действовать с 20 марта. С 15 марта — в Глусском и Дрибинском районах, где также летние ограничения на местных дорогах введут уже 25 мая.
Уточняется, что ограничения не будут касаться транспорта, который перевозит пассажиров, животных, гуманитарную помощь, почту «Белпочты» и грузы, требующие особого температурного режима для сохранности. Запрет не будет касаться и транспорта, связанного с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий аварий.