В Челябинской области на пять часов перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал»

Сегодня, 14 марта, в Челябинской области с 9:00 до 14:00 перекрыто движение по участку федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Аши. Там дорожники продолжают реконструкцию проезжей части. Чтобы расширить автодорогу до четырех полос, проводятся буровзрывные работы, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.