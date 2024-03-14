К Масленице омичей ждут плюсовая температура и дождь

Так, ночью на четверг, 14 марта 2024 года, по области будут стоять морозы в −14… −19 градусов, а при прояснении температура опустится до −25 °C. На день ожидается от −3 до −8 градусов.
Ночь на пятницу, 15 марта, снова будет морозной. Метеорологи предвещают по области от −8 до −13 градусов, а при прояснении — до −16… −21 градуса Цельсия.
Существенное, по мнению автора, потепление придет в Омск и область ночью на субботу, 16 марта. В преддверии Масленицы в области ожидается от −3 до −8 градусов ночью и от −1 до +4 °C — днем. Кроме того, в Обь-Иртышском УГМС на этот день спрогнозировали осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах вероятны гололедные явления, а на дорогах — снежные заносы и гололедица.
*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.