Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

К Масленице омичей ждут плюсовая температура и дождь

Синоптики Обь-иртышского УГМС представили прогноз* погоды в Омской области на ближайшие дни, согласно которому после нескольких морозных ночей в регион придет ощутимое потепление и первый весенний дождь.
Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 50% 757 мм рт. ст. +12°

Так, ночью на четверг, 14 марта 2024 года, по области будут стоять морозы в −14… −19 градусов, а при прояснении температура опустится до −25 °C. На день ожидается от −3 до −8 градусов.

Ночь на пятницу, 15 марта, снова будет морозной. Метеорологи предвещают по области от −8 до −13 градусов, а при прояснении — до −16… −21 градуса Цельсия.

Существенное, по мнению автора, потепление придет в Омск и область ночью на субботу, 16 марта. В преддверии Масленицы в области ожидается от −3 до −8 градусов ночью и от −1 до +4 °C — днем. Кроме того, в Обь-Иртышском УГМС на этот день спрогнозировали осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах вероятны гололедные явления, а на дорогах — снежные заносы и гололедица.

*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.