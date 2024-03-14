В апреле хабаровчанам станет легче сдать на права

Отметим, что изменения касаются проведения практического экзамена. Так, с 1 апреля 2024 меняются правила выполнения упражнения «эстакада». Если раньше кандидаты в водители должны были дважды совершить остановку — в начале и в конце упражнения — то сейчас только единожды — на подъеме.



Изменения коснутся и разворота в ограниченном пространстве: площадь для совершения маневра увеличится с 5 до 7 метров. Еще одна новинка — инструктора автошколы на экзамене вновь пересадят на переднее пассажирское кресло, а инспектора, наоборот, посадят назад.

Одно из самых, пожалуй, приятных изменений затрагивает систему оценки действий будущего водителя. Если раньше 5 штрафных баллов было достаточно для того, чтобы ученик получил отметку «экзамен не сдан», то с 1 апреля эта цифра увеличивается до 7 баллов. То есть, можно совершить две маленькие ошибки или одну среднюю дополнительно — и при этом экзамен все-таки сдать.