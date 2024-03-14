На правом берегу Иркутска пройдет более 30 мероприятий в честь Масленицы

Основным событием на территории Октябрьского округа станет программа «Масленицу провожаем — весну зазываем», которая пройдет 16 марта с 14:00 до 16:00 в Студенческом сквере на бульваре Постышева. В Правобережном округе самое массовое мероприятие — «Масленица славная — праздник золотой» — состоится на площади Ракетчиков в микрорайоне Зеленый 16 марта в 15:00.
На этих площадках выступят творческие коллективы, проведут спортивные состязания и игры для детей, будут работать торговые точки. В ходе народного праздника на территории ярмарки «Алтынка» на улице Ангарская, 28 сожгут куклу Маслену. Мероприятие пройдет 17 марта с 13:00.
Также предусмотрены народные гуляния, которые организовали специалисты по управлению городскими округами при поддержке органов территориального общественного самоуправления и муниципальных учреждений.
В Октябрьском округе 16 марта масленичная выездная бригада будет работать по следующим адресам: 11:30 — Трилиссера, 86; 12:30 — двор на Байкальской, 202; 13:00 — стадион в городке ИВВАИУ, 13:30 — парковка у здания № 253а на Байкальской; 14:30 — на Донской, 19а.
17 марта жителей ждут в 12:00 на Карла Либкнехта, 206; в 14:00 — Лопатина, 10; в 16:00 — Пискунова, 102−104.
В Правобережном округе: 16 марта в 13:00 в микрорайоне Лесной проведут фольклорный праздник на детской площадке у дома № 2а на улице Добрая. В это же время в Каштаковской роще начнется праздник «Масленица славная — семейный выходной».
17 марта в 12:00 жителей микрорайона Топкинский приглашают в сквер «Куб», а в 14:00 игровую программу организуют на Чапаева, 109.
Подробную программу праздничных мероприятий планируют размещать в социальных сетях и мессенджерах комитетов по управлению городскими округами. Также предусмотрены праздники при содействии депутатов Думы Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, что главный праздник Масленицы в Иркутске пройдет 16 марта на площади у стадиона «Труд» с 13:00 до 16:00. Для горожан приготовят 2024 блина — их раздадут бесплатно. В программе — концертные номера, интерактивные игры для детей. В перечне спортивных состязаний — «Тяга гири» и «Ярмарочный столб». Победители получат подарки: бытовую технику, инструменты, принадлежности для обслуживания автомобилей и работы на даче, в том числе Яндекс станции, фены, блендеры, увлажнители воздуха, шуруповерты, дрели, элекрошашлычницы, наушники, пылесосы автомобильные, наборы посуды и другое.
Мамы, папы и их дети могут посетить любую праздничную площадку и стать участником федерального проекта «Всей семьей». Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте: всейсемьей.рф/, выполнять задания и размещать в своих социальных сетях фото с хештегом #ВсейСемьей. Предусмотрены призы и подарки.