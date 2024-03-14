На правом берегу Иркутска пройдет более 30 мероприятий в честь Масленицы

Напомним, что главный праздник Масленицы в Иркутске пройдет 16 марта на площади у стадиона «Труд» с 13:00 до 16:00. Для горожан приготовят 2024 блина — их раздадут бесплатно. В программе — концертные номера, интерактивные игры для детей. В перечне спортивных состязаний — «Тяга гири» и «Ярмарочный столб». Победители получат подарки: бытовую технику, инструменты, принадлежности для обслуживания автомобилей и работы на даче, в том числе Яндекс станции, фены, блендеры, увлажнители воздуха, шуруповерты, дрели, элекрошашлычницы, наушники, пылесосы автомобильные, наборы посуды и другое.