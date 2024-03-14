История происхождения блинов и вкусные рецепты

Яйца взбить венчиком и посолить. Затем, не переставая помешивать, медленно влить молоко и всыпать малыми частями муку. В емкости на слабом огне растопите 3 столовых ложки сливочного масла и добавьте его к тесту, после чего нужно убрать заготовку в холодильник на полчаса. В это время можно приготовить соус: натереть цедру одного апельсина, а из мякоти отжать сок. В ковшике растопите оставшееся сливочное масло, сок, цедру апельсина и сахар. Смесь выпаривайте в течение 10−15 минут. Выньте заготовку теста из холодильника и напеките блины. Сложите блины конвертиками и пропитайте их половиной полученного соуса. После этого влейте коньяк во вторую часть соуса в ковшике, переложите в него конвертики блинов и потушите пару минут на медленном огне. После чего их можно подавать к столу.