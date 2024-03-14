История происхождения блинов и вкусные рецепты

Мировая история блинов связана с Древней Грецией. Там задолго до появления христианства пекли плоские лепешки из пшеничной муки, меда, оливкового масла и кислого молока. Существует версия, что на Руси блины появились задолго до крещения. Знаменитый исследователь в области кулинарии Вильям Похлебкин писал, что слово «блин» — это производное от «млин», которое связано с глаголами «мелю», «молоть». Кстати, настоящие русские блины были гречневыми, реже — ржаными или ячменными. В древние времена блины являлись жертвенным блюдом. По преданию, их приносили в дар языческим богам — Велесу, Яриле, Перуну и другим.
Позднее блины, напоминающие по своей форме солнце, стали больше ассоциироваться со сменой времен года. Их пекли на проводы зимы, считали символами солнца, красных (праздничных) дней и крепких браков. Блины были очень популярны в народе, поэтому естественным образом стали неотъемлемым атрибутом Масленицы. К слову, в старину блины именно пекли, а не жарили: на сковороду наливалось тесто и ставилось в печь, где снизу они поджаривались от тепла камня, а сверху покрывались корочкой от жара в печи. Термин «блины с припеком» также идет из традиции выпекать блины в печи. Начинку-припек клали на сковороду, а сверху заливали тестом, получался цельный блин с начинкой.
Вкусные рецепты блинов разных стран мира
Блины являются неотъемлемой частью кулинарии во многих странах мира. Zakon.kz собрал вкусные рецепты блинов из России, Китая, Индии и Франции.
Мешочки из блинов по-китайски
Ингредиенты:
Молоко — 1 стакан.
Мука — 5 столовых ложек.
Яйца — 2 шт.
Сахар — 1 чайная ложка.
Растительное масло — 2 столовые ложки.
Зеленый лук — несколько перьев.
Соль.
Способ приготовления:
В емкость налить половину стакана молока, добавить яйца и взбить. Смесь посолить и постепенно ввести муку, хорошо перемешивая. После этого влить вторую половину молока, растительное масло и еще раз все перемешать. Лучше дать тесту постоять минут 10 перед выпеканием. Напечь блины и дать им остыть. Заранее необходимо приготовить начинку. В Китае обычно используют курицу в сливочном соусе, рубленые яйца, варенье или красную икру. Начинку кладут в центр каждого блина, аккуратно собирают края, формируют «мешочек» и затем перевязывают перьями зеленого лука.
Блинчики по-индийски
Индийские блины можно употреблять как отдельное блюдо или вместо хлеба с основными блюдами.
Ингредиенты:
Рис белый — 300 г.
Белая чечевица — 300 г.
Картофель — 10 шт.
Сливочное масло — 4 столовые ложки.
Тертый имбирь — 3 чайные ложки.
Сахар — ½ чайной ложки.
Соль, острый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Рис и чечевицу залейте утром водой и оставьте до вечера. Разбухшую крупу измельчите в блендере, добавляя при необходимости немного воды. Тесто должно иметь консистенцию жидкой каши. После этого добавьте сахар, специи и перемешайте, на ночь уберите тесто в теплое место. Печь блины можно будет через 10−12 часов. Сковородку смазывают сливочным маслом. Индийские блины-досы можно употреблять как отдельное блюдо, для этого необходимо приготовить начинку из смеси картофельного пюре и тертого имбиря. Эти ингредиенты нужно соединить и немного обжарить, после чего завернуть в блины.
Блины с тыквой
В этом рецепте тыква не используется в качестве начинки, а входит в состав теста.
Ингредиенты:
Тыква — 400 г.
Мука — 9 столовых ложек.
Молоко — ½ стакана.
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 2 столовые ложки.
Разрыхлитель — ½ чайной ложки.
Соль, перец, корица — по вкусу.
Способ приготовления:
Все ингредиенты, кроме тыквы, нужно взбить в блендере до однородной массы. Тыкву натереть на терке, добавить в полученную смесь и взбить еще раз. Тесто готово, можно выпекать блины. Тыквенные блинчики хорошо сочетаются со сгущенкой или соевым соусом.
Французские блины Крепп сюзет
Ингредиенты:
Мука — 8 столовых ложек.
Молоко — 500 мл.
Яйца — 2 шт.
Масло сливочное — 3 столовые ложки.
Соль по вкусу.
Для соуса:
Апельсины — 2 шт.
Масло сливочное — 3 столовые ложки.
Сахар — 4 столовые ложки.
Коньяк или ликер — 4 столовые ложки.
Способ приготовления:
Яйца взбить венчиком и посолить. Затем, не переставая помешивать, медленно влить молоко и всыпать малыми частями муку. В емкости на слабом огне растопите 3 столовых ложки сливочного масла и добавьте его к тесту, после чего нужно убрать заготовку в холодильник на полчаса. В это время можно приготовить соус: натереть цедру одного апельсина, а из мякоти отжать сок. В ковшике растопите оставшееся сливочное масло, сок, цедру апельсина и сахар. Смесь выпаривайте в течение 10−15 минут. Выньте заготовку теста из холодильника и напеките блины. Сложите блины конвертиками и пропитайте их половиной полученного соуса. После этого влейте коньяк во вторую часть соуса в ковшике, переложите в него конвертики блинов и потушите пару минут на медленном огне. После чего их можно подавать к столу.