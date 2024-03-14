Главные новости в Молдове 14 марта

1. Баба Евдоха уже надоела всем со своими покрывалами: В Молдову вернулась зима со снегом и холодом — что говорят метеорологи.
2. Транзитный грабеж: Огромные суммы за трубы отопления в Кишиневе заставляют платить даже тех, у кого нет автономки, такого в Молдове еще не было.
3. Что будет с жителями Молдовы за «неверный» ответ на «еврореферендуме Санду»: задержание, штрафы или депортация?
4. В Молдове цены на газ могут только поднимать задним числом, но не снижать: Могут ли граждане страны через суд добиться меньших тарифов постфактум, раз такой прецедент от правительства уже имеется.
5. Пожилые люди Молдовы станут «богаче»: Их пенсии проиндексируют на 6%, что гораздо меньше уровня инфляции.