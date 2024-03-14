Красноярские студенты могут получить по 1 млн рублей на развитие технологических стартапов

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля на официальном сайте Фонда содействия инновациям. В этом году для внедрения своих инициатив по одному миллиону рублей могут получить 2 тыс. студентов. Приоритет получат проекты в области микроэлектроники, БПЛА, станкостроения, информационных и цифровых технологий, а также персонализированной медицины и агробиотехнологий.