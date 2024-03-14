Красноярские студенты могут получить по 1 млн рублей на развитие технологических стартапов

Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.
На конкурс приглашают студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранных граждан. Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.
«Конкурс “Студенческий стартап” направлен на развитие отечественных цифровых технологий, поддержка которых является приоритетной задачей одноименного регионального проекта нацпроекта “Цифровая экономика РФ”. За два года он привлек более 10 тыс. студентов со всей страны, было отобрано 2,5 тыс. проектов», — рассказали в министерстве.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля на официальном сайте Фонда содействия инновациям. В этом году для внедрения своих инициатив по одному миллиону рублей могут получить 2 тыс. студентов. Приоритет получат проекты в области микроэлектроники, БПЛА, станкостроения, информационных и цифровых технологий, а также персонализированной медицины и агробиотехнологий.
С подробной информацией об условиях участия в «Студенческом стартапе» можно ознакомиться здесь. Напомним, что в прошлом году в рамках конкурса сразу семь студентов Сибирского федерального университета получили по 1 млн рублей для реализации своих идей.