Жители Иркутска смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

По состоянию на 1 января 2024 года в Приангарье, в том числе в Иркутске, проживают 30467 человек, зараженных ВИЧ-инфекцией: их диагноз официально подтвержден. Основным путем передачи заболевания, по данным Центра СПИД, остаются незащищенные сексуальные половые контакты. За 2023 год было выявлено 1730 новых случаев инфицирования.