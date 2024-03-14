Жители Иркутска смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Организатором выступает Иркутский Центр СПИД.
Мобильная лаборатория будет работать с 13:00 до 19:00 на площади «Круг желаний» в 130 квартале, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
По состоянию на 1 января 2024 года в Приангарье, в том числе в Иркутске, проживают 30467 человек, зараженных ВИЧ-инфекцией: их диагноз официально подтвержден. Основным путем передачи заболевания, по данным Центра СПИД, остаются незащищенные сексуальные половые контакты. За 2023 год было выявлено 1730 новых случаев инфицирования.
Гепатиты чаще всего передаются при употреблении инъекционных наркотиков, использовании необработанных инструментов в тату- и косметологических салонах, а также общих с инфицированным зубной щетки, бритвенного станка, маникюрных принадлежностей.
Больше информации об указанных заболеваниях в Иркутске можно узнать по телефону горячей линии: 8 800 350 22 99 (по будням с 8:00 до 17:00).