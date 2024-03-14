Поток белорусских туристов в Узбекистан за прошлый год увеличился в три раза

Кроме этого, Беларусь развивает взаимодействие с дружественно настроенными странами. "Недавно состоялся визит главы государства в Узбекистан. Мы взаимодействуем с нашими узбекскими коллегами, и уже подписали план на 2024 год. По показателям мы видим, что поток белорусских туристов в эту страну за прошлый год увеличился в 3 раза по сравнению с 2022 годом.