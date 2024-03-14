Поток белорусских туристов в Узбекистан за прошлый год увеличился в три раза

За 2022 год внутри страны путешествовали более 1,5 млн туристов. «В этом году их не должно быть меньше. Мы видим это по объектам, по загрузке и по интересу наших граждан», — рассказала Ирина Воронович.
Кроме этого, Беларусь развивает взаимодействие с дружественно настроенными странами. "Недавно состоялся визит главы государства в Узбекистан. Мы взаимодействуем с нашими узбекскими коллегами, и уже подписали план на 2024 год. По показателям мы видим, что поток белорусских туристов в эту страну за прошлый год увеличился в 3 раза по сравнению с 2022 годом.
Узбекистан — интересная и красивая страна, с совершенно другой историей, культурой. Важно развивать внутренний туризм на основе взаимности с другими странами, ведь возвращаясь, человек еще больше любит и ценит свою страну«, — уверена директор. Кроме этого, Беларусь ведет плотное сотрудничество с Российской Федерацией. “Тесно взаимодействуем с регионами и на выставку “Отдых-2023” россияне приезжают с большими стендами, с интересными предложениями. Белорусы также открывают страну-соседку с нового ракурса”, — отметила Ирина Воронович.