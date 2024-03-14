В Ростове-на-Дону 14 марта ожидаются дожди и сильный ветер

В Ростове-на-Дону синоптики предупредили жителей о непогоде. Прогноз опубликовали на сайте Гисметео.
В четверг, 14 марта, утром в Ростове будет +1 градус и ожидается снег с дождем. В дневное время синоптики обещают небольшой дождь и +5 градусов. К вечеру осадки прекратятся, в городе будет пасмурно. Столбики термометров покажут до +5 градусов.
На протяжении всего дня порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Отметим, что при сильном ветре не стоит ходить вблизи слабозакрепленных конструкций, а также находиться рядом с деревьями.