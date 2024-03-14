В Ленобласти заявления в первый класс начнут принимать с 1 апреля

Приемная кампания будет проходить в два этапа и с использованием цифровых сервисов, чтобы избежать появления очередей. Так, первый — с 1 апреля до 30 июня — для тех детей, кто живет на прикрепленной к школе территории, а также для тех, у кого есть право внеочередного, первоочередного и преимущественного права записи. Второй — с 6 июля по 5 сентября — для детей из других районов.