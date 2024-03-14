В Новосибирске парам предложили платить по 50 тысяч рублей за долгий брак

Жители Новосибирска, которые прожили в браке от 50 лет и больше, могут выплатить по 50 тысяч рублей к юбилею свадьбы. Выплата будет предоставляться единовременно. Проект постановления об этом появился на сайте мэрии.
Речь идет о парах, которые проведут в законном браке, 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет или 75 лет. Также они должны быть гражданами РФ, проживать в Новосибирске минимум 10 лет перед наступлением юбилейной даты, иметь официальные отношения, не иметь судимостей.
За выплатой они могут обращаться в течение года со дня наступления юбилея свадьбы. Сделать это можно будет в МФЦ или на сайте госуслугах.
«Исчисление периода супружеской жизни осуществляется исходя из последней даты заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Различные периоды брака между одними и теми же гражданами не суммируются», — говорится в тексте постановления.
Пока опубликован проект постановления, документ еще не принят.
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