В Новосибирске парам предложили платить по 50 тысяч рублей за долгий брак

Речь идет о парах, которые проведут в законном браке, 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет или 75 лет. Также они должны быть гражданами РФ, проживать в Новосибирске минимум 10 лет перед наступлением юбилейной даты, иметь официальные отношения, не иметь судимостей.