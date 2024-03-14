Книгу памяти Хабаровского края обновят и дополнят

В преддверии 80-летия великой Победы Хабаровский край начинает работу по обновлению и дополнению Книги памяти. Эта инициатива призвана увековечить память о каждом, кто отважно боролся на фронтах, самоотверженно трудился в тылу в Великую Отечественную войну, и кто сегодня охраняет нашу Родину.
— На данный момент Книга памяти уже содержит имена 91 456 героев. Однако, благодаря открытию архивов Минобороны России и с учетом ранее недоступной информации, существует возможность восстановить и добавить имена и истории более 100 тысяч наших земляков, — рассказали в администрации города.
В общей сложности Книга памяти Хабаровского края состоит из шести томов, которые оцифрованы и доступны для просмотра на сайте правительства края.