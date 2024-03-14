Муниципалитеты Приморья встречают Масленицу

Народные игры, театральные представления, концертные выступления, красочные фотозоны, мастер-классы, угощения блинами, тематические площадки и веселые аниматоры — Масленицу отметят с 15 по 17 марта во всех муниципальных образованиях Приморского края.



Как сообщили в краевом министерстве культуры и архивного дела региона, разнообразная программа масленичных гуляний будет проходить на 305 участковых избирательных комиссиях (УИК), расположенных в учреждениях культуры во всех 34 муниципальных образованиях Приморья.



В пятницу, 15 марта, на избирательных участках в учреждениях культуры состоятся мастер-классы, встречи с интересными людьми, а на красочных фотозонах все желающие смогут сделать памятные фото. Здесь же будут работать буфеты и точки торговли.



В субботу, 16 марта, с 10:00 на избирательных участках будут проходить концерты, народные игры, театральные представления, работать аниматоры, локальные площадки, а также в честь Масленицы посетителей угостят блинами.

На следующий день посетителям УИК также представят разнообразные выставки и яркие фотозоны.



Главными местами празднования Масленицы 17 марта во всех муниципалитетах Приморья станут центральные площади, парки и скверы, прилегающие к домам культуры территории.



В краевой столице в воскресенье народные гулянья состоятся на центральной площади. В 11:15 в Адмиральском сквере начнется движение «Масленичного поезда», присоединиться к которому приглашают всех желающих. Красочное шествие с песнями и прибаутками дойдет до площади, где для гостей и жителей Владивостока с 12:00 и до вечера будут работать локальные площадки, ярмарка, мастер-классы по приготовлению блинов от лучших шеф-поваров города, фудкорт, фотозоны и концерт. Традиционно будет установлен масленичный столб с призами, а в завершение праздника в знак прощания с зимой будет сожжено чучело Масленицы.