Петербуржцы начали чаще встречать бобров у жилых домов

Жители Петербурга в марте начали чаще встречать бобров у жилых домов. Связано это с тем, что эти животные с приходом потепления стали выходить на солнце, чтобы прогреть свою шубку. Также они ищут пропитание. Сейчас это кора деревьев, так как камыши, кувшинки и тростник, которые они сильно любят, еще недоступны. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.