Петербуржцы начали чаще встречать бобров у жилых домов

Жители Петербурга в марте начали чаще встречать бобров у жилых домов. Связано это с тем, что эти животные с приходом потепления стали выходить на солнце, чтобы прогреть свою шубку. Также они ищут пропитание. Сейчас это кора деревьев, так как камыши, кувшинки и тростник, которые они сильно любят, еще недоступны. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.
— При встрече с бобром рекомендуем не подходить к животному, не гладить и не пытаться сфотографировать. Если бобр посчитает, что человек подошел слишком близко, то будет тревожно бить хвостом и постарается скрыться в воде. Но если не найдет укрытия, то в качестве самообороны может укусить, — добавили специалисты.
Также эксперты советуют не кормить бобров, поскольку человеческая еда может нанести ему вред. А если бобр ранен, то нужно позвонить по номеру: 8−921−987−58−99, чтобы на место приехали специалисты и оказали ему помощь.