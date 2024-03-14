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В Узбекистане произошло небольшое землетрясение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Эпицентр землетрясения находился в Ферганской области. Жители других районов страны также ощутили подземные толки, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил о землетрясении, произошедшем на территории Узбекистана 14 марта в 09:49 часов.

Эпицентр землетрясения располагался в Кувынском районе Ферганской области. Магнитуда М=3,3, глубина 10 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 262 километра в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Мархаматский район: 2−3 балла, 10 километров.

Асакинский район: 2 балла, 13 километров.

Кувынский район: 2 балла, 15 километров.

Шахриханский район: 2 балла, 19 километров.