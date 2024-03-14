В Узбекистане произошло небольшое землетрясение

Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил о землетрясении, произошедшем на территории Узбекистана 14 марта в 09:49 часов.
Эпицентр землетрясения располагался в Кувынском районе Ферганской области. Магнитуда М=3,3, глубина 10 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 262 километра в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Мархаматский район: 2−3 балла, 10 километров.
Асакинский район: 2 балла, 13 километров.
Кувынский район: 2 балла, 15 километров.
Шахриханский район: 2 балла, 19 километров.