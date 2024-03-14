Три отеля горнолыжного курорта Сочи закроют для обновления 1 июня

Отели открылись во время подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи, в них жили сборные команды спортсменов. Затем их переоборудовали для размещения туристов. Теперь приняли решение привлечь инвесторов для реновации, которые затем станут управлять этими отелями.