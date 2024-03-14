Три отеля горнолыжного курорта Сочи закроют для обновления 1 июня

На горнолыжном курорте в Сочи обновят отели, которые эксплуатировались более 10 лет. Три таких объекта закроют на реновацию 1 июня.
«Внесенные оплаты за бронирования после 1 июня будут возвращены своевременно и в полном объеме. Уверен, что в итоге наши гости получат новые возможности для комфортного размещения и качественного круглогодичного отдыха».
Отели открылись во время подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи, в них жили сборные команды спортсменов. Затем их переоборудовали для размещения туристов. Теперь приняли решение привлечь инвесторов для реновации, которые затем станут управлять этими отелями.
Фестиваль горных курортов Евразии стартовал в Сочи 13 марта. Среди его участников представители Белоруссии, Китая, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.