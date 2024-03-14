Масленичная ярмарка пройдет в выходные на площади 1905 года в Екатеринбурге

В предстоящие выходные в центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, будет работать масленичная ярмарка, где гостям предложат на пробу разные блины и начинки к ним. Также горожане смогут приобрести товары местных фермеров, мед, варенье, орехи, сухофрукты, кухонные принадлежности, сувенирную продукцию и изделия ручной работы.