Масленичная ярмарка пройдет в выходные на площади 1905 года в Екатеринбурге

В предстоящие выходные в центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, будет работать масленичная ярмарка, где гостям предложат на пробу разные блины и начинки к ним. Также горожане смогут приобрести товары местных фермеров, мед, варенье, орехи, сухофрукты, кухонные принадлежности, сувенирную продукцию и изделия ручной работы.
«Автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, будет закрыта с 05.00 15 марта до 19.00 17 марта», — подчернули в пресс-службе мэрии.
Кроме того, 17 марта в Екатеринбурге будут работать еще две ярмарки мастеров «Иван-да-Марья» — в ЦПКиО имени Маяковского и в Летнем парке «Уралмаш».
Напомним, самое большое чучело в дни празднования Масленицы сожгут в Арамиле. Там к празднику построили 12-метровую жар-птицу.