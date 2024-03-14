Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Участок дороги у Олимпийской набережной в Сочи станет односторонним

На двух улицах ФТ Сириус с 15 марта вводят одностороннее движение.
Источник: Сириус — Telegram

На двух улицах Федеральной территории Сириус движение станет односторонним. Схема движения изменится уже 15 марта.

Перемены коснутся участка улицы Голубой от дома 1Б/1 до 1Ж, а также внутриквартального проезда в районе дома 41, корпус 9, по улице Тюльпанов со стороны улицы Каспийской.

«Движение на этом участке будет односторонним для жителей жилого комплекса “Солнечный город”, — уточняют в телеграм-канале ФТ Сириус.

Отмечается также, что остановка и парковка в проезде будут запрещены.

Водителей призывают быть внимательными и не забывать о нововведении.