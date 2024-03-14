Участок дороги у Олимпийской набережной в Сочи станет односторонним

На двух улицах Федеральной территории Сириус движение станет односторонним. Схема движения изменится уже 15 марта.
Перемены коснутся участка улицы Голубой от дома 1Б/1 до 1Ж, а также внутриквартального проезда в районе дома 41, корпус 9, по улице Тюльпанов со стороны улицы Каспийской.
«Движение на этом участке будет односторонним для жителей жилого комплекса “Солнечный город”, — уточняют в телеграм-канале ФТ Сириус.
Отмечается также, что остановка и парковка в проезде будут запрещены.
Водителей призывают быть внимательными и не забывать о нововведении.