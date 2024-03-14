На вас оформили кредит: при каких условиях мошенники могут получить заемные средства на ваше имя

«Мы находимся на таком промежуточном этапе, когда у нас велик процент цифровизации и действительно кредит можно получить удаленно из любого уголка Казахстана. Нам очень удобно совершать удаленную оплату, делать переводы и так далее. Но в то же время плата за это — наша ответственность за нашу же безопасность. Потому что безопасными цифровые платежи становятся только тогда, когда вы соблюдаете все правила».