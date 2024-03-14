Празднуя 125-летие: на Лесной улице пройдет весенний парад трамваев

Весенний парад трамваев впервые пройдет на Лесной улице в районе Белорусского вокзала 6 апреля. Торжественный запуск движения электрических трамваев состоялся в Москве 6 апреля 1899 года, уже на следующий день, 7 апреля, первые пассажиры стали пользоваться новым видом транспорта. Спустя 125 лет исторические вагоны вновь проедут по центральным улицам города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«После прохождения парадной колонны трамваи выстроятся прямо на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала, где состоится выставка вагонов разных поколений. Спустя 125 лет московский трамвай переживает свое возрождение. Уже на 95 процентов подвижной состав трамвая города состоит из самых современных, полностью низкопольных моделей и задает главные тренды для развития этого вида транспорта в стране», — отметил Максим Ликсутов.
Лесная улица — это историческое место: парадная колонна проедет у бывшего здания одного из старейших трамвайных депо, а в прошлом — Миусского парка конно-железных дорог. Отсюда в город выходила конка — предшественник современного трамвая. А по соседним улочкам из Бутырского трамвайного парка в 1899 году на линию от Бутырской заставы до Петровского парка выехали первые электрические вагоны.
На площади Тверская Застава горожан будут ждать выступления академического хора Московского метрополитена и артистов проекта «Музыка в метро», бесплатные угощения и горячие напитки, а также аниматоры и реконструкторы в исторической форме. Совсем рядом — на парковке у Белорусского вокзала — зрители смогут увидеть ретроавтомобили.
Сегодня современная трамвайная инфраструктура постепенно становится частью нового рельсового каркаса города и формирует удобные и быстрые маршруты для жителей. По всему городу действует 35 трамвайных маршрутов. В среднем на этом экологичном и перспективном виде транспорта совершается около 600 тысяч поездок в будние дни.
С 2017 года в столицу поступило более 500 полностью низкопольных трамваев, произведенных в России. Согласно транспортной стратегии Москвы до 2030 года, планируется завершить обновление трамвайного парка города в ближайшие годы. Сегодня уже 95 процентов всего подвижного состава трамваев — это современные модели. Основа парка вагонов города — это трехсекционные трамваи «Витязь-Москва».
После перехода в 2021 году трамвайной сети под управление главного столичного перевозчика — Московского метрополитена — начался новый этап модернизации инфраструктуры и обновления подвижного состава. Продолжается оборудование приподнятых платформ на остановках и обустройство бесстыкового пути. Кроме того, начата программа физического обновления путей. Специалисты меняют рельы и шпалы, модернизируют стрелочные переводы и многое другое.