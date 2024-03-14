Празднуя 125-летие: на Лесной улице пройдет весенний парад трамваев

Лесная улица — это историческое место: парадная колонна проедет у бывшего здания одного из старейших трамвайных депо, а в прошлом — Миусского парка конно-железных дорог. Отсюда в город выходила конка — предшественник современного трамвая. А по соседним улочкам из Бутырского трамвайного парка в 1899 году на линию от Бутырской заставы до Петровского парка выехали первые электрические вагоны.