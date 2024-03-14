На Урале пенсионерка отсудила у аптеки крупную сумму за падение на ступенях

В Верхней Пышме пенсионерка добилась выплат за падение на ступенях аптеки. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Инцидент произошел в октябре 2021 года. 70-летняя пенсионерка по имени Лидия упала перед входом в муниципальную аптеку. Женщина зацепилась ногой о плохо запиленный коврик.
— Пенсионерка упала на руки и ударилась головой. Сотрудники аптеки оказали женщине первую помощь и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у Лидии переломы рук. Месяц пострадавшая ходила в гипсе, что мешало ей вести обычный образ жизни, ухаживать за собой. Так как женщина проживает одна, ей пришлось обратиться за платной помощью, — рассказали в суде.
Пенсионерка обратилась с иском к аптеке. Она просила взыскать 42 тысячи за затраты, моральный вред и судебные расходы. Женщина объяснила, что получила травму только из-за ненадлежащего благоустройства входа в аптеку.
Суд взыскал с аптеки 50 тысяч рублей за причиненный моральный вред и семь тысяч за оплату услуг юриста. Однако решение не удовлетворило ни одну из сторон. Тогда была проведена экспертиза. Суд решил взыскать с ответчика 200 тысяч за компенсацию морального вреда.