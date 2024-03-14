На Урале пенсионерка отсудила у аптеки крупную сумму за падение на ступенях

Суд взыскал с аптеки 50 тысяч рублей за причиненный моральный вред и семь тысяч за оплату услуг юриста. Однако решение не удовлетворило ни одну из сторон. Тогда была проведена экспертиза. Суд решил взыскать с ответчика 200 тысяч за компенсацию морального вреда.