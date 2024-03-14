Красноярцы смогут провериться на ВИЧ и получить медицинскую консультацию на избирательных участках

В рамках голосования, жители региона также смогут получить направление на диспансеризацию.15, 16 и 17 марта с 8:00 до 14:00 на избирательных участках будут дежурить медики. Всего в период выборов будет задействовано около 1 200 медицинских работников, при необходимости, они окажут жителям Красноярского края неотложную помощь и проконсультируют людей по вопросам профилактики заболеваний.