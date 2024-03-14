Красноярцы смогут провериться на ВИЧ и получить медицинскую консультацию на избирательных участках

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Во время выборов президента России все желающие смогут сдать кровь на избирательных участках и совершенно бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Тестирование проведут специалисты краевого Центра СПИД, 15 марта они будут работать в Красноярске в гимназии № 16, а 16-го — в Культурном центре на Высотной по адресу проспект Свободный, 48.
В рамках голосования, жители региона также смогут получить направление на диспансеризацию.15, 16 и 17 марта с 8:00 до 14:00 на избирательных участках будут дежурить медики. Всего в период выборов будет задействовано около 1 200 медицинских работников, при необходимости, они окажут жителям Красноярского края неотложную помощь и проконсультируют людей по вопросам профилактики заболеваний.
Кроме того, несколько передвижных комплексов для избирателей организуют в Назаровской, Минусинской, Абанской, Курагинской и Емельяновской районных больницах. В Мотыгинском, Нижнеингашском, Дзержинском, Шушенском, Шарыповском, Козульском, Балахтинском и Пировском районах будет работать по одной мобильной установке.