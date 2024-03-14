К курорту «Новая Анапа» запустят скоростной железнодорожный трамвай

Об этом сообщил «ТАСС» генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.



Логистическая транспортная схема разрабатывается с учетом обеспечения беспрепятственной доставки гостей. Одним из вариантов рассматривается создание скоростного трамвая, который мог бы собирать поток туристов с указанных транспортных узлов и доставлять их на транспортно-пересадочный узел курорта. Проект находится на стадии расчетов рентабельности.



Кроме того, ранее победитель архитектурного конкурса по строительству «Новой Анапы», компания «Творческие технологии», также сообщила о планах оснастить курорт вертолетным аэроэкспрессом для решения проблемы транспортной доступности.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что «Новая Анапа» создается на территории Краснодарского края, в районе станицы Благовещенской, в 25 км от Анапы. Площадь проекта составляет 1 806 га, а номерной фонд будет варьироваться от 15 тыс. до 25 тыс. номеров. При реализации проекта планируется создание до 25 тыс. новых рабочих мест. Предполагается, что курорт сможет охватить потенциальную аудиторию в 20,5 млн человек, а туристический поток в Анапский район вырастет до 3 млн человек ежегодно.



В первом полугодии 2024 года будут разработаны детальный мастер-план и сформированы инвестиционные лоты. Со второго полугодия текущего года они будут предложены потенциальным инвесторам на конкурсной основе.