Амал 2024: традиционный огонь единства зажгли в Мангистау

«Испокон веков этот день имеет глубокий духовный смысл. Наши предки радовались за прошедшую зиму без потерь в семье и хозяйстве, сегодня мы поздравляем друг друга с наступлением весны, прощаем обиды и в суете будней находим время для близких. Поколения сменяют друг друга, но “көрісу күні” остается непреходящим праздником, напоминая нам о приближении весны и появлении новых надежд и возможностей. Как подчеркивал Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, “Праздник Амал, призывающий к единению и согласию, является живым выражением традиционной отзывчивости нашего народа”. Пусть этот праздничный день наполнит Ваши сердца теплом и радостью! Желаю Вам счастья, добра и благополучия!».